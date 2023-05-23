О гибели Игоря Мысяка сообщили в издательстве "Темпора", где в 2022 году вышла его дебютная прозаическая книга "Завод". Он погиб еще в начале апреля, но о его смерти узнали только 22 мая.

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Погиб писатель Игорь Мисяк

Стало известно, что, защищая Украину, погиб Игорь Мысяк, автор книги "Завод". Нет слов, чтобы выразить соболезнования всем, кто знал этого замечательного человека,

– говорится в публикации издательства "Темпора".

Друзья и знакомые на фейсбук-странице Игоря Мысяка с позывным "Поэт" говорят, что он был светлым человеком и спас много жизней: "Безгранично добрый и порядочный человек. Такие даже на войне пытаются не убивать, а спасать".

Что известно об Игоре Мысяке