О гибели Игоря Мысяка сообщили в издательстве "Темпора", где в 2022 году вышла его дебютная прозаическая книга "Завод". Он погиб еще в начале апреля, но о его смерти узнали только 22 мая.
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Погиб писатель Игорь Мисяк
Стало известно, что, защищая Украину, погиб Игорь Мысяк, автор книги "Завод". Нет слов, чтобы выразить соболезнования всем, кто знал этого замечательного человека,
– говорится в публикации издательства "Темпора".
Друзья и знакомые на фейсбук-странице Игоря Мысяка с позывным "Поэт" говорят, что он был светлым человеком и спас много жизней: "Безгранично добрый и порядочный человек. Такие даже на войне пытаются не убивать, а спасать".
Что известно об Игоре Мысяке
- Игорь Мысяк родился во Львовской области, 16 июня ему должно было исполниться 30 лет.
- Он учился на историческом факультете Дрогобычского педагогического университета и был участником Революции Достоинства. В 2014 году Игорь был медиком в полку "Азов" – служил санитаром на "скорой" и бойцом-спасателем. Он прошел много горячих точек и демобилизовался.
- Однако в начале марта 2022 года Игорь Мысяк присоединился к подразделению Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а затем попал в ряды отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, где прослужил последние полгода. "Поэт" участвовал в освобождении Херсона от российских оккупантов, а в последнее время оборонял Бахмут.
- У него осталась жена Марина.