Іван Кузьмінський загинув 17 травня 2023 року. Про це повідомила пресслужба Бердичівської міської ради, звідки він родом.
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Іван Кузьмінський загинув у боях за Луганщину
17 травня на Луганщині поблизу населеного пункту Діброва в бою з російськими окупантами обірвалося життя 39-річного музиканта, режисера дитячого телеканалу "Малятко TV" Івана Кузьмінського,
– йдеться в повідомленні.
На війну Іван Кузьмінський пішов добровольцем. Він служив у піхоті й буквально 12 травня виходив на зв'язок у фейсбуці.
"Не стало справжнього патріота, перспективного науковця, вірного друга, доброї та світлої людини. Український народ ніколи не забуде подвиг Івана Кузьмінського, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності. Вічна пам'ять та шана Герою! Честь", – додали в Бердичівській міській раді.
Іван Кузьмінський загинув у боях за Луганщину / Фото з фейсбуку режисера
Що відомо про Івана Кузьмінського
- Він народився в місті Бердичів, що на Житомирщині. Там відвідував музичну школу, а далі навчався на хорового диригента у Житомирському державному музичному училищі імені Косенка.
- Іван Кузьмінський закінчив Київську консерваторію, відому як Національна музична академія України імені Чайковського, захистив кандидатську дисертацію і викладав у докторантурі.
- Крім того, він працював режисером на дитячому телеканалі "Малятко TV" і досліджував давню українську музику.