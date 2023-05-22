Іван Кузьмінський загинув 17 травня 2023 року. Про це повідомила пресслужба Бердичівської міської ради, звідки він родом.

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Іван Кузьмінський загинув у боях за Луганщину

17 травня на Луганщині поблизу населеного пункту Діброва в бою з російськими окупантами обірвалося життя 39-річного музиканта, режисера дитячого телеканалу "Малятко TV" Івана Кузьмінського,

– йдеться в повідомленні.

На війну Іван Кузьмінський пішов добровольцем. Він служив у піхоті й буквально 12 травня виходив на зв'язок у фейсбуці.

"Не стало справжнього патріота, перспективного науковця, вірного друга, доброї та світлої людини. Український народ ніколи не забуде подвиг Івана Кузьмінського, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності. Вічна пам'ять та шана Герою! Честь", – додали в Бердичівській міській раді.

Іван Кузьмінський загинув у боях за Луганщину / Фото з фейсбуку режисера

Що відомо про Івана Кузьмінського