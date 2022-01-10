Гуморист народився і виріс у місті Шимкент, що на півдні Казахстану. Коли йому було 11 років, сім'я переїхала в Ташкент, а звідти він перебрався в Дніпро. Відтак Ігор Ласточкін добре пам'ятає золоті гори, які держава обіцяла казахам.

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Ще школярем він писав у зошитах з назвою програми розвитку Казахстану "Қазахстан 2030". Тоді президент обіцяв, що через 33 роки країна "досягне рівня процвітаючої". Проте 2012-го Ласточкін дізнався, що плани уряди дещо змінилися – громадянам обіцяли гідне життя вже 2050-го.

Мене гордість розпирала за казахів! У них стільки власності за межами Казахстану! Страшно подумати, чим володітимуть казахи 2050 року за Назарбаєва,

– наївно міркував Ласточкін 10 років тому.

Ігор Ласточкін підтримав протестувальників у Казахстані

Сьогодні ж комік зрозумів, що люди безнадійно чекають покращення, поки чиновники набивають кишені. Тому він став на бік мітингувальників і виступив проти дискредитації протестів. На його думку, називати казахів "терористами" так само абсурдно, як українців "фашистами і всюдисущими бендерівцями" за часів Майдану.

Я підтримую і вболіваю за людей, які вийшли на вулицю і ціною своїх життів намагаються відстояти свободу і право жити гідно вже сьогодні, а не 2050-го… Хочу висловити свою підтримку тим, хто продовжує боротьбу з "золотими унітазами". Казахи, сил та стійкості вам,

– емоційно заявив Ігор Ласточкін.

"Президент здорової людини має змінюватися", – промовисто завершив шоумен.

Головне про протести в Казахстані

3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Вони вимагали зниження цін на газ. Влада пішла на зустріч мітингувальникам, одна ті не розійшлись, бо це була лише одна з їхніх вимог.

Уже 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни, тому в Казахстані ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія, яка літаками доставила військових і спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

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Повний текст публікації Ігоря Ласточкіна:

Я народився в Шимкенті 1986 року. 11 років мого дитинства пройшли у південному Казахстані. У школі я навчився писати в зошитах, на обкладинках яких була написана назва програми розвитку Казахстану "Қазахстан 2030". Вона була озвучена в посланні президента країни 1997 року. Відповідно до цієї програми 2030 року Казахстан досягне рівня процвітаючої держави! Круто, здавалося мені в ті часи.

Потім 1998 року ми з сім'єю переїхали в Ташкент, Узбекистан, а 2004-го я вступив до вишу Дніпропетровська. В Україні 2012 року випадково з новин дізнався про нову програму розвитку "Қазахстан 2050". Це не могло залишити мене байдужим.

У Карлових Варах екскурсовод показував нам гарні будинки, готелі, пам'ятки архітектури, що належать самому елбаси (президенту) та наближеним до нього людям. Був вражений. Мене гордість розпирала за казахів! У них стільки власності за межами Казахстану! Страшно подумати, чим володітимуть казахи 2050 року за Назарбаєва!

Щодо нинішньої ситуації. Я підтримую і вболіваю за людей-казахстанців, які вийшли на вулицю і ціною своїх життів, заради свого майбутнього, майбутніх поколінь намагаються відстояти свободу і право жити гідно вже сьогодні, а не 2050-го! Немає сенсу мене переконувати в тому, що "не все так однозначно". За час протестів в Україні я чітко зрозумів механізми дискредитації протестів та підміни понять! У вас протестувальників обізвали "терористами", в Україні протестувальників як тільки не намагалися обізвати – і "фашисти", і "всюдисущі бендерівці".

Ще раз хочу висловити свою підтримку тим, хто продовжує боротьбу з "золотими унітазами". Казахи, сил та стійкості вам! Президент здорової людини має змінюватися!