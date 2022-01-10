Відомо, що Глинников поїхав із групою туристів у Казахстан перед Новим роком, аби підкорити гору Талгар. Але коли у країні розпочались заворушення, він зник "з радарів" – востаннє він говорив з мамою 3 січня.

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Ілля Глинников з мамою / Фото з інстаграму актора

Рідні 37-річного актора "Інтернів" забили на сполох, і через тиждень Ігоря все ж знайшли. Артист цілий і неушкоджений, його доставили до аеропорту. Всі ці дні Глинников перебував у таборі в горах Алмати. Як повідомили у департаменті з НС Алмати, найближчим часом разом з іншими туристами він вирушить додому у Москву.

Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися. За словами протестувальників, це була лише 1 з їхніх вимог.

5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання. Першою свій контингент ввела Росія. В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані – 2 500 "миротворців".

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