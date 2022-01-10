Юморист родился и вырос в городе Шымкент на юге Казахстана. Когда ему было 11 лет, семья переехала в Ташкент, а оттуда он перебрался в Днепр. Поэтому Игорь Ласточкин хорошо помнит золотые горы, которые государство обещало казахам.

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Еще школьником он писал в тетрадях с названием программы развития Казахстана "Қазахстан 2030". Тогда президент обещал, что через 33 года страна "достигнет уровня процветающей". Однако в 2012 – м Ласточкин узнал, что планы правительства несколько изменились – гражданам обещали достойную жизнь уже в 2050-м.

Меня гордость распирала за казахов! У них столько собственности за пределами Казахстана! Страшно подумать, чем будут владеть казахи в 2050 году при Назарбаеве,

– наивно рассуждал Ласточкин 10 лет назад.

Игорь Ласточкин поддержал протестующих в Казахстане

Сегодня же комик понял, что люди безнадежно ждут улучшения, пока чиновники набивают карманы. Поэтому он встал на сторону митингующих и выступил против дискредитации протестов. По его мнению, называть казахов "террористами" так же абсурдно, как украинцев "фашистами и вездесущими бендеровцами" во времена Майдана.

Я поддерживаю и болею за людей, которые вышли на улицу и ценой своих жизней пытаются отстоять свободу и право жить достойно уже сегодня, а не в 2050-м... Хочу выразить свою поддержку тем, кто продолжает борьбу с "золотыми унитазами". Казахи, сил и стойкости вам,

– эмоционально заявил Игорь Ласточкин.

"Президент здорового человека должен меняться", – красноречиво завершил шоумен.

Главное о протестах в Казахстане

3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Власти пошли на встречу митингующим, однако те не разошлись, потому что это было лишь одно из их требований.

Уже 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны, поэтому в Казахстане ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов организация поддержала эту просьбу.

Первой свой контингент ввела Россия, которая самолетами доставила военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили лишь вечером 6 января.

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Полный текст публикации Игоря Ласточкина:

Я родился в Шымкенте в 1986 году. 11 лет моего детства прошли в южном Казахстане. В школе я научился писать в тетрадях, на обложках которых было написано название программы развития Казахстана "Қазахстан 2030". Она была озвучена в послании президента страны в 1997 году. В соответствии с этой программой к 2030 году Казахстан достигнет уровня процветающего государства! Круто, казалось мне в те времена.

Затем в 1998 году мы с семьей переехали в Ташкент, Узбекистан, а в 2004-м я поступил в вуз Днепропетровска. В Украине в 2012 году случайно из новостей узнал о новой программе развития "Қазахстан 2050". Это не могло оставить меня равнодушным.

В Карловых Варах экскурсовод показывал нам хорошие дома, гостиницы, памятники архитектуры, принадлежащие самому елбасы (президенту) и приближенным к нему людям. Был поражен. Меня гордость распирала за казахов! У них столько собственности за пределами Казахстана! Страшно подумать, чем будут владеть казахи 2050 года при Назарбаеве!

Относительно нынешней ситуации. Я поддерживаю и болею за людей-казахстанцев, которые вышли на улицу и ценой своих жизней, ради своего будущего, будущих поколений пытаются отстоять свободу и право жить достойно уже сегодня, а не в 2050-м! Нет смысла меня убеждать в том, что "не все так однозначно". За время протестов в Украине я четко понял механизмы дискредитации протестов и подмены понятий! У вас протестующих обозвали "террористами", в Украине протестующих как только не пытались обозвать – и "фашисты", и "вездесущие бандеровцы".

Еще раз хочу выразить свою поддержку тем, кто продолжает борьбу с "золотыми унитазами". Казахи, сил и стойкости вам! Президент здорового человека должен меняться!