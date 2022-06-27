Об этом 24 канала рассказал шоумен и судья вокальных шоу Игорь Кондратюк. Он отмечает, что такой список можно создать уже после завершения войны и возвращения всех территорий вместе с временно оккупированными Крымом и Донбассом.

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Сейчас украинцам не нужны какие-либо российские артисты . Сначала победим, а потом будем разбираться.

Российские артисты должны доказать, что поддерживали Украину с 2014 года

Кондратюк отмечает, что в Украину нельзя пускать российских артистов, внезапно прозревших после полномасштабного вторжения. Уже с 2014 года было ясно, что Россия буквально украла Крым и часть Донбасса. Поэтому, если уж пускать российских россиян, то только тех, кто последовательно поддерживал Украину и может это доказать.

На мой взгляд, эта поддержка должна быть с марта 2014 года. Не с 24 февраля 2022, когда уже "слепые" и не очень умные люди поняли, что идет открытая война и будут колоссальные потери, - отмечает Игорь Кондратюк.

Он подчеркивает, что не стоит пускать и тех россиян, вообще никак не высказывавшихся о войне. Если умолчал, то тихо поддерживал преступные действия Кремля.

"Белый список" только после победы

До победы Украины и возвращения всех временно оккупированных территорий нет смысла говорить об определенных "белых списках" . Если это произойдет нескоро, ничего страшного. Российские артисты так и будут на пути военного корабля, ведь сейчас они здесь вообще не нужны. Пусть сами разбираются со своей властью.

Кондратюк подчеркивает, что российские певцы с мозгами это прекрасно понимают. Они уже давно уехали из страны.

"Те артисты с мозгами прекрасно все понимают. Обычно это те, кто уехал из России. Они понимают, что ситуация позорная, на них падает тень и коллективная ответственность. Они могли ничего не делать. Но даже тот факт, что они платили налоги агрессору, который убивал мирных украинцев, приводит стыд до конца их жизни », – отметил Игорь Кондратюк.

Напомним, недавно Верховная Рада запретила исполнение российских песен в медиа и публичных местах. Несмотря на это, там собираются создать "белый список" артистов, осудивших агрессию и поддерживающих суверенитет Украины. Они смогут обойти этот запрет.

Игорь Кондратюк о "белом списке" российских артистов: смотрите видео