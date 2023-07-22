Іскри летіли: Ігор Кондратюк відверто розповів про сварки з дружиною

Продюсер Ігор Кондратюк відверто розповів про шлюб з дружиною. Він зізнався, чи були моменти, коли їхні стосунки були на межі.

Український продюсер Ігор Кондратюк не любить говорити про особисте життя. Та в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів про стосунки з дружиною.

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Ігор Кондратюк про сварки з дружиною

Продюсер відповів, що жодного разу його шлюб не був на межі. Але бували непорозуміння, найчастіше вони стосувалися роботи.

На межі ні разу. А так, щоб непорозуміння – вони бували. При чому непорозуміння бували в робочих моментах, такі, що іскри,

– поділився Кондратюк.

"У неї розходилися зі мною думки з приводу певної роботи, яку ми зробили, і яка вийшла. Ми майже поскандалили після програми "Американський шанс", в якій я прогорів на велику кількість десятків тисяч доларів. Не я винен, що ми прогоріли, а люди, яким я довірився, а вони підвели. Вони не знайшли спонсорство".

Інтерв'ю з Ігорем Кондратюком: дивіться відео онлайн

Раніше Ігор Кондратюк натякав, що був одружений двічі. Та з нинішньою дружиною Олександрою Городецькою він разом з 1996 року.

У шлюбі в Ігоря та Олександри народилося троє дітей – сини Сергій і Данило та дочка Поліна. До слова, обидва сини продюсера в Україні та належать до четвертої хвилі мобілізації, як і сам Кондратюк, через проблеми зі здоров'ям. Старший хлопець монтує соціальні відео, а молодший займається блокчейном. Донька Поліна зараз навчається у США на інженерку космічних систем.