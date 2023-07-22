Украинский продюсер Игорь Кондратюк не любит говорить о личной жизни. Но в интервью Славе Демину рассказал об отношениях с женой.

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Игорь Кондратюк о ссорах с женой

Продюсер ответил, что ни разу его брак не был на грани. Но были недоразумения, чаще всего они касались работы.

На грани ни разу. А так, чтобы недоразумения – они бывали. При чем недоразумения бывали в рабочих моментах, такие, как искры,

– поделился Кондратюк.

"У нее расходились со мной мысли по поводу определенной работы, которую мы проделали, и которая вышла. Мы почти поскандалили после программы "Американский шанс", в которой я прогорел на большое количество десятков тысяч долларов. Не я виноват, что мы прогорели, а люди, которым я доверился, а они подвели. Они не нашли спонсорство".

Интервью с Игорем Кондратюком: смотрите видео онлайн

Ранее Игорь Кондратюк намекал, что был женат дважды. Но с нынешней супругой Александрой Городецкой он вместе с 1996 года.

В браке у Игоря и Александры родилось трое детей – сыновья Сергей и Даниил и дочь Полина. К слову, оба сына продюсера принадлежат к четвертой волне мобилизации, как и сам Кондратюк, из-за проблем со здоровьем. Старший парень монтирует социальные видео, а младший занимается блокчейном. Дочь Полина сейчас учится в США на инженера космической системы.