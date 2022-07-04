В селе Заградовка жил дед Игоря Кондратюка по маме Федор Зинченко. Именно с ним прошло детство продюсера. После болезненных кадров – разбомбленных домов, выжженных дворов, взорванного моста и разбросанных российских боеприпасов – он поделился сладкими воспоминаниями из Херсонщины.

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Игорь Кондратюк показал разрушенное оккупантами родное село

"Крайний дом у прохода на реку и стадион. Дед работал ветеринаром, ездил на бедняжке, и давал мне держать вожжи. Летом на рассвете он меня тянул на Ингулец. Ловил рыбу, а я досыпал в лодке", – вспомнил 60-летний Игорь Кондратюк.

Он добавил, что в Заградовке похоронены его мама, бабушка, дедушка и многие ближайшие родственники. Поскольку россияне стирают деревню с лица земли, он не знает, уцелела ли изба его детства, что с могилами родственников. Именно поэтому Кондратюк хочет, чтобы его боль оккупанты почувствовали на себе, чтобы их земля тоже выгорела.

Желаю русским нацистам, чтобы все их "малые родины" стали такими же, как дедова Заградовка сейчас! Или, Цукерберг, такое пожелание – "язык ненависти"? Само существование путинской россии сейчас – это сплошной "язык ненависти"! Рашисты – отбросы планеты Земля,

– не подбирая слова написал шоумен.

Напомним, ближайшие родственники Игоря Кондратюка выехали с Херсонщены, но некоторые его близкие до сих пор живут в оккупации. По словам звезды, они "каждый день или неделю надеются, что начнется контрнаступление, и Херсон освободят".

На жуткие кадры Заградовки в сети реагируют так: