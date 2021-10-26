Ігор Кондратюк назвав шанси на перемогу України в Дитячому Євробаченні

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк став одним із суддів Нацвідбору Дитячого Євробачення, яке відбулось 24 жовтня. Перемогу отримала 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Кондратюк зазначив, що конкурсантка була дуже сильно учасницею і стане однією з найкращих в Парижі.

Телеведучий Ігор Кондратюк для 24 каналу розповів, що попри телевізний формат відбору Дитячого Євробачення, конкурс пройшов вдало та організовано. Варто додати, що на такі кроки організатори пішли через складну епідеміологічну ситуацію в країні.

До слова Дитяче Євробачення 2021: хто представлятиме Україну на конкурсі

"Виконавці були сильними, як на мене. Формат відбору незвичний – судді дивились виступи учасників по телевізору, як і телеглядачі. Але що поробиш: такі карантинні вимоги. Але все було добре організовано: виступи, онлайн розмови ведучих з учасниками, і швидке визначення переможниці", – розповів Кондратюк.

Щодо переможниці Олени Усенко, якій судді віддали найвищий бал – 52, то продюсер переконаний, що вона гідно представить Україну на міжнародному конкурсі.

Переможниця мені особисто здалась досить якісною авторкою виконавицею, як на свої 14 років. Думаю, вона буде однією з найкращих в Парижі!

– заявив суддя.

Додамо, що окрім Кондратюка, в складі журі були:

співачка Alyosha; виконавиця Люба Морозова; головний редактор Karabas Live Ігор Панасов; представник України на "Дитячому Євробаченні -2020" Олександр Балабанов.



Журі Дитячого Євробачення 2021 / Фото "Суспільного мовлення"

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