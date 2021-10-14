У зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні організатори Дитячого Євробачення 13 жовтня ухвалили рішення, що Нацвідбір варто проводити онлайн. Тобто фінал відбудеться у форматі прямого ефіру з використанням відеозаписів учасників, які співатимуть наживо.

Важливо Дитяче Євробачення-2021: дата та місце проведення пісенного конкурсу

Попередньо усі відеозаписи діти-учасники запишуть в однакових для всіх умовах, а графік запису буде складено таким чином, щоб мінімізувати контакти і забезпечити максимально безпечні для здоров’я кожного учасника умови. До слова, такі умови були передбачені для учасників дорослого Євробачення-2021, якщо вони б не змогли потрапити на конкурс в Нідерланди або захворіли.

У студії під час прямого ефіру 23 жовтня будуть тільки члени журі та ведучі. Усі діти в цей час перебуватимуть вдома на онлайн-зв'язку. Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та онлайн-голосування глядачів, для яких лінії для голосування відкриють на 15 хвилин після завершення виступів усіх учасників.

Що відомо про Дитяче Євробачення-2021

До Нацвідбору конкурсу допустили 12 учасників-дітей зі 118 охочих, які подавали свої заявки на участь у конкурсі.

У фінал потрапили вісім учасників з авторськими піснями та четверо учасників, які переспівали пісні попередніх учасників Дитячого Євробачення – для них Суспільний мовник підбере необхідні пісні.

У Національного відбору можна буде почути таких дітей:

Арсеній Грищенко

Анастасія Дорошенко (Nana Do)

Дарина Зінченко

Каріна Корнута

Дарина Кривенко

Анжеліна Макфарлейн (RREALINA)

Вероніка Морська

Єлизавета Петрук

Дар'я Реброва

Софія Скварук

Марія Ткачук

Олена Усенко (Ellen Usenko)

Переможець, який здобуде найбільшу кількість голосів завдяки голосам журі та глядачів, поїде на Дитяче Євробачення у Париж 19 грудня. Там конкурс відбудеться у паризькому концерт-холі La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеґен посеред річки Сена.

У Дитячому Євробаченні-2021 візьме участь 19 країн: Цього року учасниками конкурсу стануть представники таких країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Грузія, Ірландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Португалія, Росія, Сербія, Україна, Франція.