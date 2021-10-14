У зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні організатори Дитячого Євробачення 13 жовтня ухвалили рішення, що Нацвідбір варто проводити онлайн. Тобто фінал відбудеться у форматі прямого ефіру з використанням відеозаписів учасників, які співатимуть наживо.

Важливо Дитяче Євробачення-2021: дата та місце проведення пісенного конкурсу

Попередньо усі відеозаписи діти-учасники запишуть в однакових для всіх умовах, а графік запису буде складено таким чином, щоб мінімізувати контакти і забезпечити максимально безпечні для здоров’я кожного учасника умови. До слова, такі умови були передбачені для учасників дорослого Євробачення-2021, якщо вони б не змогли потрапити на конкурс в Нідерланди або захворіли.

У студії під час прямого ефіру 23 жовтня будуть тільки члени журі та ведучі. Усі діти в цей час перебуватимуть вдома на онлайн-зв'язку. Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та онлайн-голосування глядачів, для яких лінії для голосування відкриють на 15 хвилин після завершення виступів усіх учасників.

Що відомо про Дитяче Євробачення-2021

До Нацвідбору конкурсу допустили 12 учасників-дітей зі 118 охочих, які подавали свої заявки на участь у конкурсі.

У фінал потрапили вісім учасників з авторськими піснями та четверо учасників, які переспівали пісні попередніх учасників Дитячого Євробачення – для них Суспільний мовник підбере необхідні пісні.

У Національного відбору можна буде почути таких дітей:

  • Арсеній Грищенко
  • Анастасія Дорошенко (Nana Do)
  • Дарина Зінченко
  • Каріна Корнута
  • Дарина Кривенко
  • Анжеліна Макфарлейн (RREALINA)
  • Вероніка Морська
  • Єлизавета Петрук
  • Дар'я Реброва
  • Софія Скварук
  • Марія Ткачук
  • Олена Усенко (Ellen Usenko)

Переможець, який здобуде найбільшу кількість голосів завдяки голосам журі та глядачів, поїде на Дитяче Євробачення у Париж 19 грудня. Там конкурс відбудеться у паризькому концерт-холі La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеґен посеред річки Сена.

У Дитячому Євробаченні-2021 візьме участь 19 країн: Цього року учасниками конкурсу стануть представники таких країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Грузія, Ірландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Португалія, Росія, Сербія, Україна, Франція.