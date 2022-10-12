Нема рівних, – Ігор Кондратюк назвав артиста, який талановитіший за Козловського

Між продюсером Ігорем Кондратюком і Віталієм Козловським є тривалий конфлікт. Кондратюк розповів, який артист з проєкту "Шанс", на його думку, є талановитішим за експідопічного.

Ігор Кондратюк давно не цікавиться творчістю Віталія Козловського, однак артист досі винен йому значну суму грошей. Продюсер розповів, якого українського музиканта він вважає талановитішим за експідопічного.

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Ігор Кондратюк висловився про Павла Табакова

Кондратюк познайомився з Козловським на проєкті "Шанс". Там також був музикант зі Львова – Павло Табаков. Зараз артист має власну творчу школу, ставить дитячі мюзикли, які досить популярні серед львів'ян і гостей міста, особливо у різдвяний період. Продюсер вважає, що Табакову "немає рівних".

Його пісні кращі, ніж у Віталія. Паша пише дитячі різдвяні мюзикли, які популярні у Львові. З точки зору музичного фаху Табакову нема рівних серед всіх переможців даного проєкту,

– висловився Кондратюк.

Що відомо про Павла Табакова