Ідіть до мера, депутата, в Кремль або нах*й, – Катерина Реп'яхова звернулася до росіян

Російські окупанти продовжують цинічно вбивати українське населення. Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова звернулася до росіян й закликала їх зупинити війну.

Відомі люди закликають росіян і білорусів не мовчати. У той час, коли їхні чоловіки, сини, батьки їдуть в Україну воювати з мирним населенням. Це повномасштабна війна, яка спрямована на знищення цивільного населення.

Дивіться також Я спопелю тебе, – Тіна Кароль емоційно звернулась до Путіна

Катерина Реп'яхова звернулася до росіян

Блогерка звернулася до всіх росіян, які вважають, що вони прості громадяни і ні в чому не винні. Катерина наголосила, що Путін рано чи пізно помре, а їх світ ненавидітиме все життя. І їхніх дітей. І якщо колись у них вистачить грошей виїхати за кордон, то їм ніде не будуть раді. Адже поки громадяни Росії бояться виходити на мітинги, українці без зброї кидаються під танки та зупиняють їх.

Ви просто росіяни. Ми просто українці. Ви боїтесь автозаків. А в нас не бояться танків. Ідіть до мера, депутата, Кремля або нах*й,

– написала блогерка.



Катерина Реп'яхова звернулася до росіян / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки

У дописі Катерина зазначила, що автором цих слів є її колега. На думку Реп'яхової, якщо Росія зупинить війну – не буде війни, якщо Україна зупинить війну – не буде України.

Також українські зірки звертаються до білорусів з закликом не воювати проти українського народу. За всю історію не було жодного випадку, коли білоруси виступали проти українців. Хто зі знаменитостей звернувся до Білорусі – дізнавайтеся за посиланням.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!