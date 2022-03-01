Известные люди призывают россиян и белорусов не молчать. В то время как их мужья, сыновья, отци едут в Украину воевать с мирным населением. Это полномасштабная война, направленная на уничтожение гражданского населения.

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Екатерина Репьяхова обратилась к россиянам

Блогерша обратилась ко всем россиянам, которые считают, что они простые граждане и ни в чем не повинны. Екатерина подчеркнула, что Путин рано или поздно умрет, а их мир будет ненавидеть всю жизнь. И их детей. И если когда-нибудь у них хватит денег уехать за границу, то им нигде не будут рады. Пока граждане России боятся выходить на митинги, украинцы без оружия бросаются под танки и останавливают их.

Вы просто россияне. Мы просто украинцы. Вы боитесь автозаков. А у нас не боятся танков. Идите к мэру, депутату, Кремлю или нах*й,

– написала блоггерша.



Екатерина Репьяхова обратилась к россиянам / Скриншот

В сообщении Екатерина отметила, что автором этих слов есть ее коллега. Репьяхова думает, что если Россия остановит войну – не будет войны, если Украина остановит войну – не будет Украины.

Также украинские звезды обращаются к белорусам с призывом не воевать против украинского народа. За всю историю не было ни одного случая, когда белорусы выступали против украинцев. Кто из знаменитостей обратился в Беларусь – узнайте по ссылке.