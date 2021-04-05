Бенедикт Камбербетч підозрює, що міг стати "нульовим пацієнтом": чому його засміяли фанати
Британський кіноактор Бенедикт Камбербетч захворів у Південно-Африканській Республіці наприкінці 2019 року. Тоді він працював на зніманнях фільму, але згодом полетів до США. Чоловік підозрює, що саме він міг привезти коронавірус у країну, хоча фанати цьому не вірять.
Джерело:Entertainment Weekly
Понад рік тому Бенедикт Камбербетч працював у ПАР на зйомках фільму "Мавританець". Одного дня йому стало дуже погано, хоча симптоми хвороби він достеменно не уточнив. Актор переконаний, що це був коронавірус, а він міг стати тим самим "нульовим пацієнтом", перевізши хворобу у США.
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Я страшенно "розхворівся". А коли почалася ця історія з "ковідом" на початку 2020 року, я подумав: "Боже мій, невже я став нульовим пацієнтом?". Мені було дуже погано, у мене була пневмонія,
– поділився Камбербетч.
Реакція фанатів
Чимало шанувальників посміялись із заяви Камбербетча у коментарях видання Just Jared, оскільки її вважають надто самовпевненою навіть у такому негативному "ключі":
- "Лол, пахне синдромом головного героя, чи як?";
- "Як, чорт візьми, хтось може це дізнатися?";
- "У нього велике его";
- "Так, я люблю його фільми, але ні, зупинись!";
- "І він дочекався, поки настане час розкрутки нового фільму, щоб все розповісти світу";
- "Клікбейт", тепер ми знаємо про новий фільм, у якому він знявся".
Хто ще хворів на COVID-19 перед початком пандемії?
Варто додати, що Бенедикт Камбербетч став не першою зіркою, яка захворіла на коронавірус ще до оголошення пандемії у світі.
- До прикладу, дивні симптоми невідомої тоді хвороби відчула акторка Гвінет Пелтроу наприкінці 2019 року після відвідин Парижа. У неї тоді був сильний запальний процес в організмі, а після одужання у неї ще довго була слабкість і "туман в голові".
- Також про тоді ще не вивчені симптоми коронавірусу, такі як втрата нюху і неконтрольована пітливість, відчули на собі Г'ю Грант і його дружина. Сталось це у лютому 2020 року, коли про хворобу почали лише говорити.
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Що відомо про початок пандемії
- 31 грудня 2019 року Китай заявив про пневмонію, яку спричинює невідомий вірус.
- ВООЗ повідомляє, що перші хворі заразилися ще 8 грудня.
- Водночас в урядових записках Пекіну за 17 листопада 2019 року є інформація про 55-річного жителя провінції Хубей, який заразився невідомим вірусом.
- Спершу вчені вважали, що коронавірус з'явився на ринку морепродуктів в Ухані.
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