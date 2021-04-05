Британський кіноактор Бенедикт Камбербетч захворів у Південно-Африканській Республіці наприкінці 2019 року. Тоді він працював на зніманнях фільму, але згодом полетів до США. Чоловік підозрює, що саме він міг привезти коронавірус у країну, хоча фанати цьому не вірять.

Понад рік тому Бенедикт Камбербетч працював у ПАР на зйомках фільму "Мавританець". Одного дня йому стало дуже погано, хоча симптоми хвороби він достеменно не уточнив. Актор переконаний, що це був коронавірус, а він міг стати тим самим "нульовим пацієнтом", перевізши хворобу у США.

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Я страшенно "розхворівся". А коли почалася ця історія з "ковідом" на початку 2020 року, я подумав: "Боже мій, невже я став нульовим пацієнтом?". Мені було дуже погано, у мене була пневмонія,

– поділився Камбербетч.

Реакція фанатів

Чимало шанувальників посміялись із заяви Камбербетча у коментарях видання Just Jared, оскільки її вважають надто самовпевненою навіть у такому негативному "ключі":

"Лол, пахне синдромом головного героя, чи як?";

"Як, чорт візьми, хтось може це дізнатися?";

"У нього велике его";

"Так, я люблю його фільми, але ні, зупинись!";

"І він дочекався, поки настане час розкрутки нового фільму, щоб все розповісти світу";

"Клікбейт", тепер ми знаємо про новий фільм, у якому він знявся".

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Варто додати, що Бенедикт Камбербетч став не першою зіркою, яка захворіла на коронавірус ще до оголошення пандемії у світі.

До прикладу, дивні симптоми невідомої тоді хвороби відчула акторка Гвінет Пелтроу наприкінці 2019 року після відвідин Парижа. У неї тоді був сильний запальний процес в організмі, а після одужання у неї ще довго була слабкість і "туман в голові". Також про тоді ще не вивчені симптоми коронавірусу, такі як втрата нюху і неконтрольована пітливість, відчули на собі Г'ю Грант і його дружина. Сталось це у лютому 2020 року, коли про хворобу почали лише говорити.

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