Як розповів Тополя, його дружина Alyosha з дітьми виїхала з України через два тижні після вторгнення. Перед цим вони у перший день виїхали на захід України. Лише на прохання та переконання Тараса сім'я покинула країну і зараз проживає у батьків Alyosha у США.

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Тополя розповідає, що спілкується з рідними через відеозв'язок, і саме це його найбільше розчулює. Зазначимо, що у чоловіка є троє дітей – Марк, Роман та Марія.

Зараз, коли думаю про свою родину, буваю сентиментальним. Одна справа, коли ти на гастролях в Америці. Були неодноразово – мали й 8, і 12 концертів. Не бачиш рідних, але водночас розумієш, що причина того, що не разом, хороша, ти займаєшся справою життя. У творчому процесі легше. А коли не бачиш кохану, дітей понад місяць і водночас розумієш, що так сталося через те, що тебе розлучила війна, – іноді це призводить до сентиментів,

– зізнався чоловік.

Проте він додає, що це всього хвилинна слабкість, адже розуміє, заради чого бореться в Україні – заради майбутнього в Україні, на яке заслуговує його сім'я. Каже, що у нього жодного разу не виникало думки їхати за кордон, хоч і має на це право, бо є батьком трьох дітей.



Alyosha і Тарас Тополя з дітьми / Фото з інстаграму виконавця

Щодо тих людей і чоловіків, які покинули країну в час війни, він не засуджує. Проте переконаний, що кожний повинен робити щось для своєї країни.

"Кожен має бути ефективним на своєму місці, робити свою справу для країни. Навіть за кордоном… Є різниця між людиною і скотиною. Є певна категорія людей, які попри певні закони, морально-етичні установки в суспільстві платять хабарі в тисячі доларів, щоб виїжджати з країни на своїх дорогезних авто, вивозять майно. Коли тікають чоловіки, які можуть працювати на перемогу, допомогти країні навіть не на лінії фронту, – це огидно", – додав виконавець.