Как рассказал Тополя, его жена Alyosha с детьми уехала из Украины через две недели после вторжения. Перед этим они в первый день уехали на запад Украины. Только по просьбе и убеждению Тараса семья покинула страну и сейчас проживает у родителей Alyosha в США.

К слову Лидер группы "Антитела" обратился к украинцам с передовой: "Работаем каждый на своем месте "

Тополя рассказывает, что общается с родными через видеосвязь, и именно это его больше всего умиляет. Отметим, что у мужчины трое детей – Марк, Роман и Мария.

Сейчас, когда думаю о своей семье, бываю сентиментальным. Одно дело, когда ты на гастролях в Америке. Были неоднократно – имели и 8, и 12 концертов. Не видишь родных, но вместе с тем понимаешь, что причина того, что не вместе, хороша, ты занимаешься делом жизни. В творческом процессе легче. А когда не видишь любимую, детей больше месяца и одновременно понимаешь, что так произошло из-за того, что тебя разлучила война, иногда это приводит к сантиментам,

– признался мужчина.

Однако он добавляет, что это всего минутная слабость, ведь он понимает, ради чего борется в Украине – ради будущего в Украине, которого заслуживает его семья. Говорит, что у него ни разу не возникало мнения ехать за границу, хотя и имеет на это право, потому что отец троих детей.



Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото из инстаграммы исполнителя

Относительно тех людей и мужчин, которые покинули страну во время войны, он не осуждает. Однако убежден, что каждый должен делать что-нибудь для своей страны.