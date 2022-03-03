Днями у Києві було завдано черговий удар від російських військ, який був направлений на Бабин Яр – меморіальне урочище, де під час Другої світової війни розстрілювали мирне населення. Восени 2021 року там було встановлено унікальну меморіальну пам'ятку жертвам Голокосту "Кристальна стіна плачу", яку створила Абрамович.

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Через обстріли пам'ятку пошкодили, тому вона відреагувала на події.

"80 років тому нацистські війська, керовані Адольфом Гітлером, були залучені у вбивство безневинних людей у Бабиному Яру в українському Києві. Сьогодні російські війська, керовані Володимиром Путіним, залучені до бомбардування та вбивства безневинних людей у Бабиному Яру. Як ми об'єднувалися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об'єднатися на допомогу Володимиру Зеленському та хоробрим чоловікам і жінкам України. Це битва всіх нас", – заявила жінка.

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Перед цим Абрамович також публікувала відеоролик, де розповіла, що була в Україні і побачила, наскільки сильними та гордими можуть бути українці у боротьбі за своє. Вона засудила атаку на країну з боку Росії та додала, що коли нападають на Україну – це нападають на весь світ.

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Зазначимо, що Марина Абрамович народилась у столиці Сербії Белграді та працює в жанрі перформансу. Жінка також є відомою феміністкою.

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