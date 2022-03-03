На днях в Киеве был нанесен очередной удар от российских войск, направленный на Бабий Яр – мемориальное урочище, где во время Второй мировой войны расстреливали мирное население. Осенью 2021 года там была установлена ​​уникальная мемориальная достопримечательность жертвам Холокоста "Кристальная стена плача", созданная Абрамович.

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Из-за обстрелов памятник был поврежден, поэтому она отреагировала на события.

"80 лет назад нацистские войска, руководимые Адольфом Гитлером, были вовлечены в убийство невинных людей в Бабьем Яру в украинском Киеве. Сегодня российские войска, руководимые Владимиром Путиным, вовлечены в бомбардировку и убийство невинных людей в Бабьем Яру. Как мы объединялись, чтоб победить безумный нацистский режим, мир должен объединиться на помощь Владимиру Зеленскому и храбрым мужчинам и женщинам Украины. Это битва всех нас", – заявила женщина.

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Перед этим Абрамович также публиковала видеоролик, где рассказала, что была в Украине и увидела, какими сильными и гордыми могут быть украинцы в борьбе за свое. Она осудила атаку на страну со стороны России и добавила, что, когда нападают на Украину, это нападают на весь мир.

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Марина Абрамович родилась в столице Сербии Белграде и работает в жанре перформанса. Женщина тоже является известной феминисткой.