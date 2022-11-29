До весни не побачимось, – художниця Євгенія Гапчинська показала чоловіка, який служить в ЗСУ
Джерело:інстаграм Євгенії Гапчинської
Чоловік художниці Євгенії Гапчинської від 24 лютого перебуває на службі в ЗСУ. Жінка показала фото коханого з фронту й зізналася, що до весни вони не зможуть побачитися.
У вересні Дмитро несподівано приїжджав додому, зробив рідним сюрприз. Однак з сім'єю вдалося побути недовго. Чоловік повернувся на службу і до весни не зможе обійняти дружину та дітей.
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Євгенія Гапчинська показала чоловіка, який в ЗСУ
Зараз Дмитро перебуває на передовій. В інстаграмі художниця опублікувала його фото, на якому зображений у військовій формі та зі зброєю в руках. Побратими сфотографували захисника посеред зимового поля. В таких складних умовах зараз живуть наші військові.
Як він став воїном? Він художник, він енциклопедія з історії мистецтва… Він неймовірний… Сказав до весни не побачимось…
– з ніжністю та сумом написала Євгенія під фото.
Для перегляду всіх фото гортайте направо:
Євгенія зараз живе з дорослою донькою та 4-річним сином. До війни вони мали дім у Макарівському районі біля Києва. Коли окупанти зайшли туди, то оселилися в будинку художниці. Зараз дім побитий, розграбований.
У коментарях під дописом прихильники художниці дякують її чоловікові.
- "Дуже дякуємо Дмитру та усім нашим воїнам! Чекаємо усіх живих, здорових, з перемогою!"
- "Хай береже його Господь! І усіх наших хлопців!"
- "Хай Бог береже вашого чоловіка!"
- "Низький уклін. Героям Слава!"
- "Молимося за наших захисників!"
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