"Хтось навіть у СІЗО відсидів": куди поділися російські фани Івана Дорна

Після 24 лютого Іван Дорн, як і весь український шоу-біз, намагався достукатися до росіян – зіркових колег і фанів. Співак запевняє, що його публіка виходила на мітинги і навіть сиділа за ґратами, але так і не змогла нічого змінити.

Останні вісім років Іван Дорн "набивав" собі російську аудиторію, гастролюючи там і виступаючи на масштабних фестивалях. Однак він переконаний, що мізки його шанувальників не промиті пропагандою, бо він нібито "будував мости з ними" ще з 2014 року – "з того моменту, як почалася війна".

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Де російські фани Івана Дорна

Співак запевняє, що відтоді, як Росія розв'язала війну на Донбасі й окупувала Крим, він згуртовував біля себе росіян з антипутінською позицією: "Я збирав людей, які розуміють світ так само як я, які дивляться на мене як на представника української культури, як на людину, яка транслює певні цінності, погляди, наше ДНК".

Саме до цих людей я звертався, коли почалася війна. Це досить серйозна кількість людей, які в результаті все одно нічого не змогли зробити. Так, виходили на мітинги. Так, були незгодні, кричали, писали, але цього було недостатньо. Хтось у СІЗО навіть відсидів з моїх прихильників,

– ошелешив Іван Дорн.

Він наголосив, що "незгодних було багато", але в підсумку їм довелося виїхати з Росії, це був єдиний для них вихід. Від фанів, які залишилися в країні-агресорці й мовчать, Дорн не відхрещується. Він все ж сподівається достукатися й до них.

"Я не ставлю хрест на надіях. Я все одно впевнений, що там ще є кого переконувати, до кого стукатися. Але дипломатія вже повертається по-іншому, трансформується. Треба думати, як ще їх можна розбудити", – зізнався співак.

Іван Дорн на концерті на Росії у червні 2021-го: фото, відео