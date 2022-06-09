Последние восемь лет Иван Дорн "набивал" себе русскую аудиторию, гастролируя там и выступая на масштабных фестивалях. Однако он убежден, что мозги его поклонников не промыты пропагандой, потому что он якобы "строил мосты с ними" еще с 2014 года – "с того момента, как началась война".

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Где русские фаны Ивана Дорна

Певец уверяет, что с тех пор, как Россия развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым, он сплачивал возле себя россиян с антипутинской позицией: "Я собирал людей, понимающих мир так же, как я, которые смотрят на меня как на представителя украинской культуры, как на человека, который транслирует определенные ценности, взгляды, нашу ДНК".

Именно к этим людям я обращался, когда началась война. Это достаточно серьезное количество людей, которые в результате все равно ничего не смогли сделать. Да, выходили на митинги. Да, были несогласны, кричали, писали, но этого было недостаточно. Кто-то в СИЗО даже отсидел из моих поклонников,

– ошарашил Иван Дорн.

Он подчеркнул, что "несогласных было много", но в итоге им пришлось уехать из России, это был единственный для них выход. От фанатов, которые остались в стране-агрессоре и молчат, Дорн не открещивается. Он все же надеется достучаться и до них.

"Я не ставлю крест на надеждах. Я все равно уверен, что там еще есть кого убеждать, к кому стучаться. Но дипломатия уже возвращается по-другому, трансформируется. Надо думать, как их еще можно разбудить", – признался певец.

Иван Дорн на концерте на России в июне 2021-го: фото, видео

Напомним, еще месяц назад, в интервью украинскому, а не латвийскому СМИ, Иван Дорн говорил, что "почти на всех людях в России поставил крест". К такому выводу он пришел после того, как его родня из Башкирии не только не извинилась, но даже не позвонила спросить, как он.