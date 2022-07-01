Ігор Кондратюк зізнався, хто з закордонних артистів підтримав його під час війни

Музичний продюсер Ігор Кондратюк до війни товаришував з багатьма росіянами. Він зізнався, що від 24 лютого жоден з них не написав слова підтримки. А от грузинка Ніно Катамадзе підтримала Ігоря.

Вони разом були суддями "Х-фактора". Грузія також потерпіла від Росії, тому Ніно розуміє свого колегу і намагається хоч якось полегшити той біль, який він щодня відчуває за свою країну.

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Ігор Кондратюк про Ніно Катамадзе

Продюсер розповів, що лише грузинська співачка Ніно Катамадзе написала йому після повномасштабного вторгнення Росії. Натомість російські колеги вирішили мовчати, чим підтримали війну.

Мені тільки Ніно Катамадзе написала, грузинська артистка. З тих, хто працював у російському шоу-бізнесі, – ніхто. Багато моїх колишніх друзів своєю мовчанкою де-факто підтримали агресивну, вбивчу політику Путіна,

– підкреслив Кондратюк.

Навіть кум продюсера – Андрій Козлов вирішив мовчати. Ігор поділився, що з 2014 року вони майже не спілкуються, лише вітали один одного з днем народження та Новим роком. Дивно те, що Андрій зайняв позицію мовчання, коли сам родом з Маріуполя, який нещадно обстрілювали російські окупанти, зараз в місті справжня катастрофа. Однак евакуювати брата звідти Козлов просив.

Ніно Катамадзе була в Україні

Під час війни грузинська співачка підтримала українців не лише на словах. У червні вона приїжджала до Києва та до Львова, де поспілкувалася з українцями та дала декілька благодійних концертів.

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