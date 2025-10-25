Тож допоки Тарас Цимбалюк шукає своє кохання, пропонуємо дізнатись у матеріалі 24 Каналу, хто з головних героїв "Холостяка" попередніх сезонів обрав життя за кордоном.

Хто з героїв "Холостяка" виїхав з України?

Максим Чмерковський, який став першим "Холостяком" країни у 2011 році, уже давно не проживає в Україні. Він повернувся до США, де створив сім'ю та продовжив займатись улюбленою справою – танцями.

Максим Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника

Френсіс Метью, який є нащадком царської династії Романових, намагався побудувати особисте життя за межами рідної країни. Заради дівчини, яку обрав у фіналі, він навіть переїхав до України, однак стосунки не склались. Очевидно, що Френсіс повернувся до Франції, де зараз працює персональним тренером і нутриціологом.

Френсіс Метью / Фото з інстаграму

Андрій Іскорнєв народився у Росії, однак має українське коріння. Третій сезон "Холостяка" з його участю, мабуть, став найскандальнішим. Чоловік давно живе у США, а також є головним лікарем клініки у Москві.

Андрій Іскорнєв / Фото з інстаграму

Іраклі Макацарію називали одним із найщиріших "Холостяків" за усі сезони. Сьогодні чоловік живе та працює у Грузії, де не тільки знайшов другу половинку, а й вже виховує двох дітей – сина Георгія та доньку Ніну.

Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму

Сьогодні плавець Дмитро Черкасов у соцмережах ділиться кадрами з подорожей країнами світу. Геолокація акаунта спортсмена та його обраниці показує Ірландію. Ймовірно, саме там зараз проживає пара й виховує двох дітей.

Дмитро Черкасов із дружиною / Фото з інстаграму

Рожден Анусі сьогодні активно замовчує тему війни в Україні, хоч і народився в Одесі. У 2020 році співак став частиною лейбла Костянтина Меладзе, а після початку повномасштабного вторгнення, ймовірно, залишився у Росії будувати кар'єру.

Рожден Анусі / Фото з відкритих джерел

Колишній "Холостяк" Максим Михайлюк також не будує своє життя в Україні. Коли розпочалась велика війна, то пілот час від часу виїжджав за кордон. Його обраниця, Даша Хлистун, пояснювала, що чоловік має право виїжджати з країни у відрядження. Сьогодні Максим, його дружина та діти проживають за кордоном (Канада та США) і, ймовірно, не розглядають можливості повернення до України.

Максим Михайлюк з родиною / Фото з інстаграму

Алекс Топольський однозначно не збирається повертатись до України. Після закінчення проєкту "Холостяк" повернувся на Балі, де проживав раніше. З часом переїхав у Бангкок, а зараз, ймовірно проживає у США. Про це свідчать відмітки геолокації у його соцмережах.

Алекс Топольський / Фото з інстаграму

