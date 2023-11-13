Колишній Остапчука дорікнули через зазіхання на "чуже" майно: вона відповіла
Джерело:Христина Горняк
Володимир Остапчук та Христина Горняк не поділили майно, що нажили у шлюбі. Їй дорікнули через зазіхання на спільний будинок.
В інстаграм-сторіз колишня дружина Володимира Остапчука показала повідомлення від підписників. У ньому написали, начебто будинок шоумена має належати йому, адже в нього є діти.
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Христина Горняк відповіла на закиди
Нотаріус пояснила, що вона будувала будинок спільно з Володимиром. Тому він має належати їм обом однаково.
Якщо ви про мій спільний будинок з колишнім чоловіком, то ні, чому має бути соромно? Ми ж разом його будували. А його дітки від минулого шлюбу можуть претендувати тільки на його 1/2 частину, нічого проти не маю!
– відповіла Христина Горняк.
Христина Горняк / Фото з інатаграм-сторіз
Що відомо про спільний будинок
- Після розлучення Володимир Остапчук з новою коханою зайнялися облаштуванням будинку "Золоче Прованс", не приховуючи це від фанів. Христина Горняк дізналась про це від прихильників та ЗМІ. Тоді вона пошкодувала, що не уклала з шоуменом шлюбну угоду.
- Ведучий заявив, що планує жити з Катериною у цьому будинку. Христина ж тоді зауважила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить саме їй як спільно нажите майно.
- Після того, як Остапчук і його дівчина зайнялись пошуком ландшафтного дизайнера та підбором деталей дому, Горняк пригрозила колишньому чоловіку судом. Наразі вона запропонувала мирне рішення, але Володимир таки не йшов на діалог.