В инстаграм-сториз бывшая жена Владимира Остапчука показала сообщения от подписчиков. В нем написали, будто дом шоумена должен принадлежать ему, ведь у него есть дети.

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Кристина Горняк ответила на упреки

Нотариус объяснила, что она строила дом вместе с Владимиром. Поэтому он должен принадлежать им обоим одинаково.

Если вы о моем общем доме с бывшим мужем, то нет, почему должно быть стыдно? Мы же вместе его строили. А его детки от прошлого брака могут претендовать только на его 1/2 часть, ничего против не имею!

– ответила Кристина Горняк.



Кристина Горняк / Фото с инстаграм-сториз

Что известно об общем доме