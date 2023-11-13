В инстаграм-сториз бывшая жена Владимира Остапчука показала сообщения от подписчиков. В нем написали, будто дом шоумена должен принадлежать ему, ведь у него есть дети.
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Кристина Горняк ответила на упреки
Нотариус объяснила, что она строила дом вместе с Владимиром. Поэтому он должен принадлежать им обоим одинаково.
Если вы о моем общем доме с бывшим мужем, то нет, почему должно быть стыдно? Мы же вместе его строили. А его детки от прошлого брака могут претендовать только на его 1/2 часть, ничего против не имею!
– ответила Кристина Горняк.
Кристина Горняк / Фото с инстаграм-сториз
Что известно об общем доме
- После развода Владимир Остапчук с новой любимой занялись обустройством дома "Золоче Прованс", не скрывая это от фанатов. Кристина Горняк узнала об этом от поклонников и СМИ. Тогда она пожалела, что не заключила с шоуменом брачный договор.
- Ведущий заявил, что планирует жить с Екатериной в этом доме. Кристина тогда заметила, что с ней никто этого вопроса не решил, хотя по закону половина дома принадлежит именно ей как совместно нажитое имущество.
- После того как Остапчук и его девушка занялись поиском ландшафтного дизайнера и подбором деталей дома, Горняк пригрозила бывшему мужу судом. Пока она предложила мирное решение, но Владимир таки не шел на диалог.