В інстаграм-сторіз колишня дружина Володимира Остапчука показала повідомлення від підписників. У ньому написали, начебто будинок шоумена має належати йому, адже в нього є діти.

До слова Пів року жив з іншою жінкою, – Маша Єфросиніна назвала Остапчука "брехуном"

Христина Горняк відповіла на закиди

Нотаріус пояснила, що вона будувала будинок спільно з Володимиром. Тому він має належати їм обом однаково.

Якщо ви про мій спільний будинок з колишнім чоловіком, то ні, чому має бути соромно? Ми ж разом його будували. А його дітки від минулого шлюбу можуть претендувати тільки на його 1/2 частину, нічого проти не маю!

– відповіла Христина Горняк.



Христина Горняк / Фото з інатаграм-сторіз

Що відомо про спільний будинок