Христина Соловій зізналася, що фотографувалася повністю оголеною

Українська співачка Христина Соловій влітку прикрасила сторінки еротичного журналу Playboy. Артистка зізналася, що раніше вона позувала в фотосесіях у стилі ню, однак ці знімки нікому не показувала.

Христина Соловій зізналася, що її дратували люди, яку публічно висловлювали своє невдоволення щодо фотосесії для Playboy. Навіть батьки не сказали їй нічого поганого з цього приводу.

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Христина Соловій про відверті фотосесії

Авторкою еротичної зйомки стала Соня Плакидюк, яка часто фотографує оголених жінок. Фотографиня побачила в Христині образ Джульєтти. Соловій зазначила, що на ній було більше одягу, ніж на людях, які влітку розгуляють пляжами.

Також виконавиця поділилася, що мала досвід зйомок у стилі ню, де її фотографували чоловіки, але ці кадри нікому не показувала й не збирається це робити.

"Я ніколи їх не опублікую. Я завжди жила богемним життям, потрапляла в середовище акторів, фотографів, художників. Вони завжди хотіли мене пофотографувати. Львівські й, можливо, дрогобицькі знайомі звинувачують мене в лицемірстві, бо знають, яка я була. І раптом одягнула корону лемківської пісні, стала дуже стриманою, гречною. Щоб не грати роль хорошої дівчинки для своєї аудиторії, якою вона мене сприйняла, мені довелося зробити такий реверанс. І я про це не шкодую", – поділилася Христина.

Мама й тато Соловій не бачили оголених фотографій доньки. Соловій зазначила, що робила їх для себе.

Коли мені буде 70 років, матиму притулок для тварин, як в Бріджит Бардо. Перший раз вийду заміж в 65 років, мабуть. І то, якщо вдасться зустріти когось. Я відкрию альбом і порадію. Насамперед світлини робила для того, щоб зобразити момент. Не збираюся комусь показувати їх,

– наголосила артистка.



Христина Соловій / Фото з інстаграму співачки