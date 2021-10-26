Ексклюзивно для 24 каналу Катерина Кухар поділилася улюбленими заняттями восени, розповіла про романтику в шлюбі, побачення та час з дітьми.

Важливо Я при надії, – Катерина Кухар натякнула на вагітність в ефірі "Танців з зірками"

Як Ви проводите осінь?

Щоосені починається новий театральний сезон, тому стартує сценічна робота. Також цієї осені був великий тур зі спектаклями містами України. І це, мабуть, найважливіша частина, оскільки ми дуже раді привозити балет в різні куточки нашої країни, чути відгуки захоплення та подяку від глядачів. У багатьох містах люди дякують нам за те, що вони вперше в житті змогли побачити балет. І, звісно ж, вже п'ятий рік поспіль в цю пору розпочинається новий сезон "Танців з зірками".

За що любите цю пору року?

Я вважаю, що це найкращий час для того, щоб малювати картини. Адже жовті та яскраво червоні пейзажі не можуть залишати байдужими. Дуже люблю з дітьми, особливо з Настею, збирати ікебани з листочків, робити різні аплікації з жолудів і каштанів. В дитинстві обожнювала займатися цим, а тепер ця любов перейшла до донечки.

А ще щороку я вибираю для себе найкрасивіший каштанчик, відчуваю, який з них наповнює мене енергією й потім беру його з собою на гастролі, розтираю в руках перед виступом. Хтось одного разу сказав мені, що це додає сили.



Катерина Кухар / Фото з інстаграму прими-балерини

А романтичні побачення під час гастролей бувають?

Романтичне побачення востаннє в мене та Олександра було то, коли я народила Настю та вирішила зустріти його в аеропорту, коли він повертався з гастролей. Це була передноворічна ніч, яку ми провели вдвох без дітей в готелі з прекрасним виглядом, який відкрився з панорамних вікон.

У нас могло бути ще одне побачення – в мій день народження. Чоловік запевнив мене, що орендував цілий ресторан лише для нас, запросив музикантів і замовив романтичну вечерю при свічках. Але, коли я зайшла в зал, побачила майже сто гостей. Серед них були батьки, друзі, родичі.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму прими-балерини

Нехай нам не вдається часто робити сюрпризи, бо цілодобово ми разом, але місце для романтики є завжди. На гастролях ми обов'язково гуляємо вдвох красивими місцями. Нещодавно побували в рамках тура в Луцьку та Ужгороді й знайшли час для того, щоб відвідати замки у цих містах, дізнатися нові містичні легенди західної України.

А також турбуємося один про одного щохвилини. Робимо масаж після складних виступів і завжди підтримуємо один одного.

Як проводите час з дітьми?

Ми дуже любимо гуляти з дітьми в парках або набережною Дніпра на Оболоні. Саша часто їздить з ними на атракціони, а я люблю читати різні книжки. В нас є обов'язковий ритуал перед сном. Вони дуже люблять, коли ми їх чешемо. Так ми заколисуємо і вони засинають.



Катерина Кухар з донькою / Фото з інстаграму прими-балерини

З Настею вирощуємо квіти, а Тіма з дідусем і Сашею часто грають карти. І, звісно ж, не обходиться без спільного перегляду мультиків і фільмів.