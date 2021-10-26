Христина Соловій зізналася, що її дратували люди, яку публічно висловлювали своє невдоволення щодо фотосесії для Playboy. Навіть батьки не сказали їй нічого поганого з цього приводу.

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Христина Соловій про відверті фотосесії

Авторкою еротичної зйомки стала Соня Плакидюк, яка часто фотографує оголених жінок. Фотографиня побачила в Христині образ Джульєтти. Соловій зазначила, що на ній було більше одягу, ніж на людях, які влітку розгуляють пляжами.

Також виконавиця поділилася, що мала досвід зйомок у стилі ню, де її фотографували чоловіки, але ці кадри нікому не показувала й не збирається це робити.

"Я ніколи їх не опублікую. Я завжди жила богемним життям, потрапляла в середовище акторів, фотографів, художників. Вони завжди хотіли мене пофотографувати. Львівські й, можливо, дрогобицькі знайомі звинувачують мене в лицемірстві, бо знають, яка я була. І раптом одягнула корону лемківської пісні, стала дуже стриманою, гречною. Щоб не грати роль хорошої дівчинки для своєї аудиторії, якою вона мене сприйняла, мені довелося зробити такий реверанс. І я про це не шкодую", – поділилася Христина.

Мама й тато Соловій не бачили оголених фотографій доньки. Соловій зазначила, що робила їх для себе.

Коли мені буде 70 років, матиму притулок для тварин, як в Бріджит Бардо. Перший раз вийду заміж в 65 років, мабуть. І то, якщо вдасться зустріти когось. Я відкрию альбом і порадію. Насамперед світлини робила для того, щоб зобразити момент. Не збираюся комусь показувати їх,

– наголосила артистка.



Христина Соловій / Фото з інстаграму співачки