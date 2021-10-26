Кристина Соловий призналась, что ее раздражали люди, которую публично выражали свое недовольство относительно фотосессии для Playboy. Даже родители не сказали ей ничего плохого по этому поводу.

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Кристина Соловий об откровенных фотосессиях

Автором эротической съемки стала Соня Плакидюк, которая часто фотографирует обнаженных женщин. Фотограф увидела в Кристине образ Джульетты. Соловий отметила, что на ней было больше одежды, чем на людях, которые летом разгуливают по пляжам.

Также исполнительница поделилась, что имела опыт съемок в стиле ню, где ее фотографировали мужчины, но эти кадры никому не показывала и не собирается это делать.

"Я никогда их не опубликую. Я всегда жила богемной жизнью, попадала в среду актеров, фотографов, художников. Они всегда хотели меня пофотографировать. Львовские и, возможно, дрогобычские знакомые обвиняют меня в лицемерии, потому что знают, какая я была. И вдруг надела корону Лемковской песни, стала очень сдержанной, гречневой. Чтобы не играть роль хорошей девочки для своей аудитории, которой она меня восприняла, мне пришлось сделать такой реверанс. И я об этом не жалею", – поделилась Кристина.

Мама и папа Соловий не видели обнаженных фотографий дочери. Соловий отметила, что делала их для себя.

Когда мне будет 70 лет, буду иметь приют для животных, как в Бриджит Бардо. Первый раз выйду замуж в 65 лет, пожалуй. И то, если удастся встретить кого-то. Я открою альбом и порадуюсь. Первым делом фотографии делала для того, чтобы изобразить момент. Не собираюсь кому-то показывать их,

– подчеркнула артистка.



Кристина Соловий / Фото из инстаграма певицы