Довгоочікувана прем'єра першого за останні три роки альбому Христини Соловій відбулася в п'ятницю, 28 травня. Він отримав назву Rosa Ventorum, що перекладається з латині як "Роза вітрів" та символізує віднайдення загубленого шляху.

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У новому альбомі Rosa Ventorum Христина Соловій розглядає стосунки як символ нової щирості, запевняючи, що всі почуття унікальні, а кожне кохання – окремий фентезі-світ. Співачка створила авторський стиль музики – фентезі-поп, який натхненний містичним українським фольклором.

Ідеєю платівки є пошук героїнею свого шляху мрії в токсичному світі очікувань. Її покоління прагне високої мети – свободи і щастя, побудувати вище і сакральне,

– ділиться Христина Соловій.

Обкладинку альбому Rosa Ventorum зняла популярний фешн-фотографиня Соня Плакидюк. На ньому артистка позує з мікрофоном та червоними трояндами в руках, а волосся її красиво розвівається. Вихід наступних трьох частин платівки Христина Соловій анонсує згодом.

Обкладинка альбому Христини Соловій / Фото з пресслужби

До платівки Rosa Ventorum увійшли чотири пісні: