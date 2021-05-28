Долгожданная премьера первого за последние три года альбома Кристины Соловий состоялась в пятницу, 28 мая. Он получил название Rosa Ventorum, что переводится с латыни как "Роза ветров" и символизирует обретение потерянного пути.

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В новом альбоме Rosa Ventorum Кристина Соловий рассматривает отношения как символ новой искренности, уверяя, что все чувства уникальны, а каждая любовь – отдельный фэнтези-мир. Певица создала авторский стиль музыки – фэнтези-поп, который вдохновлен мистическим украинским фольклором.

Идеей пластинки является поиск героиней своего пути мечты в токсичном мире ожиданий. Ее поколение стремится к высокой цели – свободе и счастью, построить высокое и сакральное,

– делится Кристина Соловий.

Обложку альбома Rosa Ventorum сняла популярный фэшн-фотограф Соня Плакидюк. На нем артистка позирует с микрофоном и красными розами в руках, а волосы ее красиво развеваются. Выход следующих трех частей пластинки Кристина Соловий анонсирует позже.

Обложка альбома Кристины Соловий / Фото пресс-службы

В пластинку Rosa Ventorum вошли четыре песни: