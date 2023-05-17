Христина Соловій вперше відреагувала на чутки про роман з Жаданом: "Залиште це для мене"

Нещодавно в мережі з’явилися чутки про роман Христини Соловій та Сергія Жадана. Пару нібито помітили разом, хоч вони це досі не підтвердили публічно. Тепер співачка прокоментувала плітки про її роман з Жаданом.

Нагадаємо, що артистку, ймовірно, заскочили під час таємного побачення з Жаданом. Сталося це у Львові на початку травня.

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У соцмереж ні Христина, ні Сергій не коментують цих чуток. Тепер Соловій, ставши гостею на радіо, вперше публічно прокоментувала, чи справді у неї роман з письменником та музикантом Жаданом.

Відповідаю вам і всім, хто цікавиться. Дуже мені приємно, що є увага до мого особистого життя. Але я буду дуже вдячна, якщо ви залишите його для мене. Я ніколи не говорила про своє особисте життя і не збираюся,

– лаконічно відповіла Соловій.

На жаль, зірка так і не відповіла конкретно, бажаючи особисте залишити особистим.

Що відомо про роман Жадана з Соловій: