Христина Решетник є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона є прикладом люблячої дружини й турботливої матусі, а також багатьом прихильницям часто показує варіанти стильних образів.

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Ніжний look Христини Решетник

Зіркова дружина відвідала зйомки нового сезону шоу "Мастер Шеф". На особистій інстаграм-сторінці Христина оприлюднила селфі, які зробила в дзеркалі в гримерці.

Решетник позувала у футболці світло-рожевого кольору та білих штанах. Довге розкішне волосся вона вклала в легкі локони й зчепила ззаду. На обличчі зробила легкий макіяж в коричневих відтінках. Вона, як завжди, мило усміхалася.

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Новий образ Решетник дуже сподобався її підписникам. Фоловери у коментарях засипають жінку компліментами.