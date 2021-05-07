Кристина Решетник является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она является примером любящей жены и заботливой мамочки, а также многим поклонницам часто показывает варианты стильных образов.

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Нежный look Кристины Решетник

Звездная жена посетила съемки нового сезона шоу "Мастер Шеф". На личной инстаграм-странице Кристина обнародовала селфи, которые сделала в зеркале в гримерке.

Решетник позировала в футболке светло-розового цвета и белых брюках. Длинные роскошные волосы она уложила в легкие локоны и сцепила сзади. На лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках. Она, как всегда, мило улыбалась.

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Новый образ Решетник очень понравился ее подписчикам. Фолловеры в комментариях засыпают женщину комплиментами.