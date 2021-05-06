Христина Решетник є однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона активно ділиться новими світлинами з шанувальниками, розповідає новини з життя й диктує тренди багатьом модницям.
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Трендовий look Христини Решетник
Для прогулянки після дощу знаменита дружина обрала тепле й водночас стильне вбрання. Вона позувала на вулиці у білих обтислих штанах і куртці зеленого кольору, що актуальний цього сезону. Такий look Христина поєднала з білими кросівками.
Волосся Решетник розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Вона не соромиться позувати на камеру без макіяжу й часто демонструє натуральну вроду. Головною прикрасою весняного образу Христини стала її щира усмішка.
"Готова поділитися сонцем, яке живе в мені", – написала жінка під фото.
Трендовий образ Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
Трендовий образ Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
Трендовий образ Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
За сторінкою Христини в інстаграму стежать 238 тисяч користувачів мережі, тому жодна її публікація не залишається без уваги. Після серії весняних фото фоловери вкотре засипали Решетник компліментами.
- "Ви дуже гарна!"
- "Ви така щира та весела! Приємно за вами спостерігати".
- "Христино, ви така класна!"
- "Дивлячись на вас, я заряджаюся!"
- "Ви – сонячна людина, яка дарує тепло!"