Телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина повернулися з відпочинку більш як тиждень тому. Але зіркова кохана продовжує публікувати еротичні кадри з Мальдівів та хизуватися фігурою після третіх пологів.
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Христина Решетник в бікіні
Дружина шоумена еротично позувала перед об'єктивом на тлі неймовірно красивого заходу сонця. Вона постала в блакитному бікіні на тонких бретелях. Купальник дозволив Христині Решетник продемонструвати пишні груди, стрункі ніжки й тендітну талію.
Спокусливий образ зіркова дружина доповнила масивним кулоном на тонкому ланцюжку. Вона зібрала волосся у низький хвостик. Нове фото Христини завело користувачів мережі:
- "Мадонна";
- "Красуня";
- "Заворожує";
- "Шикарна";
- "Неймовірно".
Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник