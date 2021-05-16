Телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина повернулися з відпочинку більш як тиждень тому. Але зіркова кохана продовжує публікувати еротичні кадри з Мальдівів та хизуватися фігурою після третіх пологів.

Спекотно Тіна Кароль на відпочинку оголила груди: сексуальне фото

Христина Решетник в бікіні

Дружина шоумена еротично позувала перед об'єктивом на тлі неймовірно красивого заходу сонця. Вона постала в блакитному бікіні на тонких бретелях. Купальник дозволив Христині Решетник продемонструвати пишні груди, стрункі ніжки й тендітну талію.

Спокусливий образ зіркова дружина доповнила масивним кулоном на тонкому ланцюжку. Вона зібрала волосся у низький хвостик. Нове фото Христини завело користувачів мережі:

"Мадонна";

"Красуня";

"Заворожує";

"Шикарна";

"Неймовірно".



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник