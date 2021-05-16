Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина вернулись с отдыха более недели назад. Но звездная возлюбленная продолжает публиковать эротические кадры с Мальдив и щеголять фигурой после третьих родов.
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Кристина Решетник в бикини
Жена шоумена эротично позировала перед объективом на фоне невероятно красивого заката. Она предстала в голубом бикини на тонких бретелях. Купальник позволил Кристине Решетник продемонстрировать пышную грудь, стройные ножки и хрупкую талию.
Соблазнительный образ звездная жена дополнила массивным кулоном на тонкой цепочке. Она собрала волосы в низкий хвостик. Новое фото Кристины завело пользователей сети:
- "Мадонна";
- "Красавица";
- "Завораживает";
- "Шикарная";
- "Невероятно".
Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник