Христина Решетник позувала в синьому комбінезоні: фото з сімейної відпустки

2 вересня 2021 , 11:00
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Джерело:

інстаграм Христини Решетник

Популярний телеведучий Григорій Решетник разом із сім'єю в перерві між зйомками полетів у відпустку в Туреччину. Його дружина Христина показала декілька фото з вечері, де позувала в синьому комбінезоні.

Поки в Григорія є час між зйомками телепроєктів, сім'я вирішила не втрачати можливості відпочити біля моря. Тому в інстаграму зіркова дружина тепер публікує яскраві світлини з сонячної Туреччини. 

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Образ Христини Решетник

Для вечері в ресторані багатодітна матуся обрала яскравий комбінезон синього кольору з широкими штанами. Вбрання було на тонких бретелях і мало спокусливе декольте, що додавало образові жіночності. Колір одягу підкреслив золотисту засмагу жінки. Такий look Решетник поєднала з босоніжками.

На шиї у Христини красувалася мінімалістична підвіска, а на руці – годинник. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. 


Христина Решетник у синьому комбінезоні / Фото з інстаграму Христини Решетник


Христина Решетник у синьому комбінезоні / Фото з інстаграму Христини Решетник

Текст публікації Христини Решетник:

Шикарний комплімент від Дімулі після вечері:
– Мамо, ти така в мене красуня! Очі нафарбовані, гарні сині штани.
А потім дивиться на живіт і після паузи каже:
– А ти вже завтра нам братика народиш?
Все-таки час "зав’язувати" з all inclusive.

Автор: Христина Кобак