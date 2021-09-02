Пока у Григория есть время между съемками телепроектов, семья решила не упускать возможности отдохнуть у моря. Поэтому в инстаграме звездная жена теперь публикует яркие фотографии из солнечной Турции.
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Образ Кристины Решетник
Для ужина в ресторане многодетная мамочка выбрала яркий комбинезон синего цвета с широкими брюками. Наряд был на тонких бретелях и имел соблазнительное декольте, что добавляло образу женственности. Цвет одежды подчеркнул золотистый загар женщины. Такой look Решетник соединила с босоножками.
На шее у Кристины красовалась минималистичная подвеска, а на руке – часы. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала едва заметный макияж.
Кристина Решетник в синем комбинезоне / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Кристина Решетник в синем комбинезоне / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Текст публикации Кристины Решетник:
Шикарный комплимент от Димули после ужина:
- Мама, ты такая у меня красавица! Глаза накрашенные, красивые синие брюки.
А потом смотрит на живот и после паузы говорит:
– А ты уже завтра нам братика родишь?
Все-таки время "завязывать" с all inclusive.