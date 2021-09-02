Поки в Григорія є час між зйомками телепроєктів, сім'я вирішила не втрачати можливості відпочити біля моря. Тому в інстаграму зіркова дружина тепер публікує яскраві світлини з сонячної Туреччини.

До теми Григорій Решетник з сім'єю відпочиває в Туреччині: яскраві фото

Образ Христини Решетник

Для вечері в ресторані багатодітна матуся обрала яскравий комбінезон синього кольору з широкими штанами. Вбрання було на тонких бретелях і мало спокусливе декольте, що додавало образові жіночності. Колір одягу підкреслив золотисту засмагу жінки. Такий look Решетник поєднала з босоніжками.

На шиї у Христини красувалася мінімалістична підвіска, а на руці – годинник. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж.



Христина Решетник у синьому комбінезоні / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник у синьому комбінезоні / Фото з інстаграму Христини Решетник

Текст публікації Христини Решетник:

Шикарний комплімент від Дімулі після вечері:

– Мамо, ти така в мене красуня! Очі нафарбовані, гарні сині штани.

А потім дивиться на живіт і після паузи каже:

– А ти вже завтра нам братика народиш?

Все-таки час "зав’язувати" з all inclusive.