Зіркова дружина все ще насолоджується спогадами з відпочинку на березі океану. Христина на мальдівському пляжі не лише демонструвала струнку фігуру в купальниках, а й показувала варіанти стильних літніх образів.

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Літній look Христини Решетник

Дівчина позувала біля пальми, стоячи босоніж на білосніжному пісочку. Вона постала перед камерою на тлі безмежного океану в білій асиметричній сукні з довгими рукавами й спокусливим декольте.

Христина доповнила образ стильними аксесуарами: капелюшком, сонцезахисними окулярами та лаконічною підвіскою. Волосся забрала назад, а на обличчя не наносила макіяж.



Христина Решетник у білосніжній сукні / Фото з інстаграму Христини Решетник

У дописі Решетник зазначила, що таке фото їй зробив коханий Григорій Решетник. За сторінкою Христини в інстаграмі стежать 238 тисяч користувачів мережі, які не залишили таку публікацію без уваги.