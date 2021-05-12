Звездная жена все еще наслаждается воспоминаниями с отдыха на берегу океана. Кристина на мальдивском пляже не только демонстрировала стройную фигуру в купальниках, но и показывала варианты стильных летних образов.

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Летний look Кристины Решетник

Девушка позировала возле пальмы, стоя босиком на белоснежном песочке. Она предстала перед камерой на фоне безбрежного океана в белом асимметричном платье с длинными рукавами и соблазнительным декольте.

Кристина дополнила образ стильными аксессуарами: шляпкой, солнцезащитными очками и лаконичной подвеской. Волосы забрала назад, а на лицо не наносила макияж.



Кристина Решетник в белоснежном платье / Фото из инстаграма Кристины Решетник

В посте Решетник отметила, что такое фото ей сделал любимый Григорий Решетник. За страницей Кристины в инстаграме следят 238 тысяч пользователей сети, которые не оставили такую публикацию без внимания.