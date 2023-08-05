Христина Решетник показала архівні фото з чоловіком: як подружжя виглядало 15 років тому

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина опублікувала архівні фото подружжя. До того ж блогерка поділилася історією знайомства з чоловіком.

Христина показала фото, яке було зроблене ще у 2008 році. Ба більше, вона розповіла, що зіркова пара познайомилась на роботі, коли дівчина працювала журналісткою "ТСН".

Вас може зацікавити "Іноагент і українка": зрадниця Ліза Василенко підтвердила стосунки з росіянином Моргенштерном

Як виглядали Христина і Григорій Решетник у 2008 році

Подружжя сфотографувалось в одному із закладів. На світлині Христина з Грішою позують обіймаючись. Вони обоє були одягнені в темні кофти. До того ж на фото ведучий ще без бороди, відтак він виглядає дуже молодо.

Ми познайомились на роботі. Я працювала журналісткою "ТСН" на "1+1", а він був бренд-голосом каналу. Григорій вів ранкову будівельну рубрику,

– зазначила Христина.



Подружжя Решетників 15 років тому / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж жінка пригадала перше побачення з майбутнім чоловіком. Як виявилось, Григорій одразу попередив дівчину, що його сина зватимуть Іван. Інші варіанти, за словами жінки, навіть не обговорювалися.



Христина і Григорій Решетник з найстаршим сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, зіркове подружжя зараз виховує трьох синів – Івана, який пішов до 3 класу, Дмитра, котрий ходить у садочок, та найменшого Олександра. У своїх інстаграм-сторіс дружина українського ведучого зазначила, що сумує за вагітністю, їй дуже подобається цей стан та відчуття.

До того ж багатодітний батько Григорій Решетник розповів, що всерйоз думає над тим, щоб всиновити дитину після війни. Про це сім'я Решетників замислилася ще в березні, коли побачила кадри евакуації малюків з прифронтових регіонів. Фото й відео з дітьми, які залишилися без батьків, довели дружину шоумена до сліз. Оскільки під час війни процес усиновлення неможливий, то після перемоги Решетники хочуть стати прийомними батьками, і, можливо, навіть не для одного малюка. Адже троє їхніх синів мріють і про брата, і про сестру.