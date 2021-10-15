Христина Решетник показала стильний образ для відпустки: фото в шортах і футболці
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Дружина Григорія Решетника – Христина організувала сюрприз для батьків і подарувала їм подорож у Туреччину. Щоб усім було весело, Христина разом із чоловіком і дітьми також полетіла з ними. У відпустці вона демонструє красиві аутфіти.
У відпустці зіркова матуся надає перевагу не лише комфортному, а й стильному одягу. Христина обирає вбрання, в якому буде зручно гуляти з дітьми та насолоджуватися відпочинком.
Дивіться також Дружина Григорія Решетника показала, як проходить відпустка в Туреччині: сімейні фото
Новий look Христини Решетник
Христина позувала у красивому готелі. Для прогулянки в один із днів мандрівки вона обрала білу футболку та світлі джинсові шорти. Поєднала одяг з темно-синіми балетками.
Літній образ Решетник вирішила доповнити прикрасами, серед яких були сережки, підвіска та браслети. Волосся вона вклала в природні локони та забрала набік. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.
Христина Решетник на відпочинку / Фото з інстаграму Христини Решетник
Христина Решетник на відпочинку / Фото з інстаграму Христини Решетник