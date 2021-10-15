В отпуске звездная мама предпочитает не только комфортную, но и стильную одежду. Кристина выбрала наряд, в котором будет удобно гулять с детьми и наслаждаться отдыхом.
Смотрите также Жена Григория Решетника показала, как проходит отпуск в Турции: семейные фото
Новый look Кристины Решетник
Кристина позировала в красивом отеле. Для прогулки в один из дней путешествия она выбрала белую футболку и светлые джинсовые шорты. Соединила одежду с темно-синими балетками.
Летний образ Решетник решила дополнить украшениями, среди которых были серьги, подвеска и браслеты. Волосы она уложила в естественные локоны и убрала в сторону. На лице сделала легкий повседневный макияж.
Кристина Решетник на отдыхе / Фото с инстаграма Кристины Решетник
Кристина Решетник на отдыхе / Фото с инстаграма Кристины Решетник