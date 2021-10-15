У відпустці зіркова матуся надає перевагу не лише комфортному, а й стильному одягу. Христина обирає вбрання, в якому буде зручно гуляти з дітьми та насолоджуватися відпочинком.

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Новий look Христини Решетник

Христина позувала у красивому готелі. Для прогулянки в один із днів мандрівки вона обрала білу футболку та світлі джинсові шорти. Поєднала одяг з темно-синіми балетками.

Літній образ Решетник вирішила доповнити прикрасами, серед яких були сережки, підвіска та браслети. Волосся вона вклала в природні локони та забрала набік. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.



Христина Решетник на відпочинку / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник на відпочинку / Фото з інстаграму Христини Решетник

Нагадаємо, перед відпусткою Христини публікувала сімейні фото з аеропорту. Для перельоту вона одягала джинси, білу футболку та накидку з принтом у клітинку.