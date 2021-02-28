Дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина оприлюднила нове фото. Журналістка похизувалась бездоганною фігурою після третіх пологів.

Близько 3 місяців тому відомий український шоумен Григорій Решетник став багатодітним батьком – у нього народився третій син. Дружина телеведучого Христина Решетник показала, як виглядає після пологів.

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Фігура Христини Решетник після пологів

Дружина шоумена позувала перед дзеркалом у роздягальні спортзалу. Незважаючи на зайнятість, Христина Решетник вміє знаходити час для самої себе і займатися спортом. Вона постала перед камерою в обтислих лосинах та спортивному топі. Зіркова матуся показала, що має плаский живіт та надзвичайно струнке тіло.

Волосся Христина випрямила та розпустила, а шию прикрасила тонкими ланцюжками. На руці журналістки був фітнес-браслет. Вона позувала без макіяжу, продемонструвавши натуральну вроду.

"Пообіцяла собі до весни повернутися в спорт і таки зробила це. Пишаюсь собою, бо між плаванням дітей у мене було 40 хвилин вільного часу, які хотілось провести по-іншому, але лінь свою таки поборола. Бо після 3 місяців, після 3 пологів, тіло просто вимагає повернення до попередньої форми", – розповіла Христина Решетник під фото.



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Реакція мережі

Прихильники були вражені виглядом Христини Решетник, тому засипали її компліментами у коментарях.