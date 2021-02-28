Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина обнародовала новое фото. Журналистка похвасталась безупречной фигурой после третьих родов.

Около 3 месяцев назад известный украинский шоумен Григорий Решетник стал многодетным отцом – у него родился третий сын. Жена телеведущего Кристина Решетник показала, как выглядит после родов.

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Фигура Кристины Решетник после родов

Жена шоумена позировала перед зеркалом в раздевалке спортзала. Несмотря на занятость, Кристина Решетник умеет находить время для самой себя и заниматься спортом. Она предстала перед камерой в облегающих лосинах и спортивном топе. Звездная мамочка показала, что имеет плоский живот и чрезвычайно стройное тело.

Волосы Кристина выпрямила и распустила, а шею украсила тонкими цепочками. На руке журналистки был фитнес-браслет. Она позировала без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.

"Пообещала себе к весне вернуться в спорт и таки сделала это. Горжусь собой, потому что между плаванием детей у меня было 40 минут свободного времени, которые хотелось провести по-другому, но лень свою таки поборола. Потому что после 3 месяцев, после 3 родов, тело просто требует возвращения к предыдущей форме", – рассказала Кристина Решетник под фото.



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Реакция сети

Поклонники были поражены видом Кристины Решетник, поэтому засыпали ее комплиментами в комментариях.